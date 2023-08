(Di venerdì 25 agosto 2023) Si riparte con la Serie A e si riparte anche con la sfida a distanza tra Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Dopo la doppietta all’esordio sia il bomber del Napoli che quello dell’Inter vogliono provare a ripetersi anche nella seconda giornata di campionato. Il nigeriano guiderà l’attacco della formazione di Rudi Garcia al debutto in campionato allo stadio “Maradona” contro il Sassuolo, mentre l’argentino sarà protaonista in Cagliari-Inter. Anche Dusan Vlahovic vuole confermarsi in zona gol dopo una stagione complicata: la Juventus avrà di fronte un Bologna apparso estremamente vulnerabile all’esordio contro il Milan. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Paulo Dybala, invece, torna dalla sfica e proverà a lasciare subito il segno in una Roma che contro la Salernitana ha trovato la doppietta di Andrea ...

Fantacalcio: su quali attaccanti puntare nel weekend Probabili formazioni e chi può segnare più gol OA Sport

Consigli fantacalcio 2^ giornata, le nostre scelte per i migliori 5 giocatori, di ogni reparto, da schierare al fantacalcio, in questo turno di Serie A ...Ecco dunque 5 difensori da non schierare al Fantacalcio nella 2ª giornata. Consigli Fantacalcio 2ª giornata, chi non schierare in difesa Per la rubrica sui consigli Fantacalcio: ecco 5 difensori da ...