(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo la gara in Belgio, sarà sul tracciato di Zandvoort che si deciderà il tredicesimo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che proverà a battere il leader del campionato, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen. Domani, sabato 26 agosto, alle ore 15.00, andranno in scena ledel GP dei Paesi Bassi, quattordicesimo round (compresa Imola, poi cancellata) del Mondialedi F1. Differita alle ore 20.55 dellein tv insu TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto ledel quattordicesimo GP stagionale della F1, il GP dei Paesi Bassi, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go ...

Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data,e diretta tv e streaming della gara ... oltre che su Now: su, in ottemperanza alla legge Melandri, disponibile la diretta in chiaro. ...Di seguito vi proponiamo allora le informazioni dettagliate su, diretta tv e streaming e le ... oltre che su Now, le qualifiche inoltre saranno trasmesse anche suin chiaro in diretta in ...L'del secondo giorno del weekend nei Paesi Bassi è anticipato di un'ora. Infatti, si parte ... in streaming su Sky Go e NOW e in differita in chiaro in replica su. Sportface, al solito, vi ...

F1 TV8, orario in chiaro qualifiche GP Olanda 2023: programma e palinsesto OA Sport

Gli orari F1 del GP di Olanda 2023 vedono la gara in diretta alle 15 su SKY e NOW, con l’appuntamento classico della differita su TV8 alle 18. Dopo una pausa estiva, piloti e scuderie sono pronti ad ...La pausa estiva della Formula 1 è finita ed è ora di tornare a fare sul serio. Il Mondiale 2023 riparte con uno degli ultimi appuntamenti europei della stagione, il Gran Premio d'Olanda che anche ques ...