F1 | Sergio Perez | “Battaglia per il vertice serrata | dobbiamo farci trovare pronti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) E’ apparso soddisfatto, seppur cauto,dopo le prove libere del venerdì del GP d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano, secondo pilota della Red Bull, ha centrato per l’occasione la settima piazza in Fp2, girando con un gap di +0.487 su Lando Norris. Per Checo, le sensazioni sono positive, anche se si aspetta un fine settimana imprevedibile in vista delle sessioni più importanti: “Abbiamo lavorato con un alto quantitativo di carburante, questo ci ha aiutati a raccogliere un certo tipo di informazioni che ci torneranno utili nel weekend” – ha detto– Laalsembra, almeno da quanto emerso oggi, come sempread ...