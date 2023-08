F1 | Lewis Hamilton | “Una giornata fantastica sin dalla FP1 | domani voglio confermarmi”

(Di venerdì 25 agosto 2023)può chiudere con il sorriso il suo venerdì del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il portacolori del team Mercedes, infatti, ha messo a segno il quarto tempo complessivo a 308 millesimi da Lando Norris, che ha svettato nella FP2, precedendo per 23 millesimi Max Verstappen e per 269 Alexander Albon. Oltre a una buona serie di giri con una W14 che, come un anno fa, sembra trovarsi molto bene sulla pista olandese, il sette volte campione del mondo ha messo in mostra anche un interessante passo gara, nella seconda parte della FP2. Dopo aver girato con costanza sul piede dell’1:16, infatti, il “Re Nero” ha saputo anche toccare un 1:15.8 (come Max Verstappen) proponendosi come un serissimo candidato a battagliare con il portacolori della Red Bull nella gara di domenica. Al termine della ...

Hamilton, che sorrisi in casa di Verstappen: "Macchina competitiva" | FP FormulaPassion.it

Il sette volte campione del mondo ha chiuso al quarto posto le PL2, ma è parso molto soddisfatto dal rendimento mostrato dalla sua W14 - di MATTEO SENATORE ...Al di là delle voci di mercato e del rinnovo che per ora non è arrivato, Lewis Hamilton è tornato in macchina carico in vista del Gran Premio d’Olanda. Nella prima giornata di prove libere, il sette ...