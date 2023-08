F1 | Lando Norris fiducioso | “Sono sicuro di poter lottare per stare davanti domani”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un grandeha concluso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Il britannico della McLaren si è tolto lo sfizio di firmare il miglior tempo con un margine di 23 millesimi su Max Verstappen e si candida ad essere il principale avversario della Red Bull in questo fine settimana neerlandese. Queste le sue dichiarazioni al termine di un venerdì che ha dato ottimi riscontri: “Ho grande fiducia di rimanere nelle prime posizioni anche. Siamo tutti molto vicini e lo saremo anche nella giornata di. E’ una pista molto breve e sarà una questione di millesimi più che di centesimi, saremo tutti attaccati tra diverse scuderie, anche Alpine, AlphaTauriin lotta“. “Questo equilibrio rende facile il fatto di ...

