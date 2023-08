F1 GP Olanda | Hamilton | “Penso di restare alla Mercedes | speriamo di chiudere subito il contratto”

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Ora come oradiqui, solo che ci vuole del tempo e poi c’è stata di mezzo l’estate.ditutto al più presto”. Lewiscommenta così il suo futuro in questo venerdì di proere libere del GP d’a Zandvoort. Il 38enne inglese, 7 volte iridato, è in scadenza dial termine di questa stagione e il suo nome è stato accostato ancheFerrari. SportFace.

Max Verstappen comanda le prime prove libere del Gp d'2023. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader della classifica del ...0'278) e la Mercedes dell'inglese Lewis...... la F1 riaccende i motori per le FP2 del GP d'. Ecco, minuto per minuto, tutto ciò che ... Nel frattempo è Lewisa prendere la vetta della classifica dei tempi. 16:05 Red Bull subito in ...Come vediamo dal grafico del distacco ,era in linea con il tempo di Verstappen fino a curva 13, dove ha perso il posteriore della vettura, perdendo ben 20 km/h di velocità in quel passaggio ...

GP Olanda, Verstappen precede Alonso e Hamilton nelle libere 1. La Ferrari per ora è staccata La Gazzetta dello Sport

