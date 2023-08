F1 | Gp Olanda | frattura al polso sinistro per Ricciardo | al suo posto correrà Lawson

(Di venerdì 25 agosto 2023)alper Daniel. Dopo l’incidente nel corso delle prove libere 2 del Gp d’, dopo cui l’australiano era stato portato al centro medico dopo l’impatto con le barriere per cercare di evitare Piastri, a sua volta andato a muro pochi secondi prima, è stato confermato il verdetto che ci si aspettava.sarà quindi costretto a saltare sicuramente questo weekend e anche quello di Monza, in programma il 3 settembre, e molto probabilmente Singapore, 17 settembre, con un rientro ipotetico tra Suzuka, 24 settembre, e Qatar, 8 ottobre. Al suoil classe 2002 Liam, pilota del Red Bull Junior Team dal 2019, che farà il suo esordio in Formula 1 nelle prove libere 3 di domani. ...

... Lando Norris ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio d', ... pare ci sia una possibileal polso destro. Vi aggiorneremo nelle prossime ore sulle condizioni ...... il rischio è che abbia una. In tal caso potrebbe essere Liam Lawson il sostituto, pilota ... VEDI ANCHE F1 GP2023, PL2: Norris porta la McLaren al top, Ferrari in difficoltà Formula 1 ......piloti australiani Oscar Piastri e Daniel Ricciardo nel corso delle secondo libere del Gp d'. ... Per il driver dell'AlphaTauri un probabile infortunio alla mano sinistra: sospettae ...

Brutta tegola per Daniel Ricciardo. Il pilota australiano dell’AlphaTauri, tornato da poco in Formula 1 salterà il Gran Premio d’Olanda per la frattura del polso sinistro rimediata nelle prime battute ...Protagonista delle libere del venerdì del GP di Olanda di Formula 1, prima gara dopo la pausa ... Ricciardo è stato portato in ospedale per una possibile frattura al polso destro.