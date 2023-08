F1 | GP Olanda 2023 | risultati e classifica FP2 Norris precede Verstappen e Albon | Ferrari fuori dalla top10

(Di venerdì 25 agosto 2023) Landoha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Zandvoort il pilota inglese della McLaren ha preceduto per appena 23 millesimi il padrone di casa Maxche, per una volta, non ha stampato il miglior crono. Terza posizione per Alexanderche conferma quanto fatto nella FP1, quindi quarto Lewis Hamilton a 308 millesimi, quinto Yuki Tsunoda a 390, mentre è sesto Pierre Gasly a 436. Settimo tempo per Sergio Perez a 487 millesimi, ottavo Lance Stroll a 505, mentre è nono Valtteri Bottas a 527, davanti a Fernando Alonso che chiude laa 533. E le due? Ancora una sessione complicata per la scuderia di Maranello che vede Charles ...

Max Verstappen No, Lando Norris . E' stato l'inglese della McLaren il più rapido nel venerdì di Zandvoort , con il campione in carica che si è dovuto accontentare del secondo tempo. Giornata ...Le parole di Enrico Cardile, direttore tecnico Ferrari, al venerdì del GP d', superano un verbo che, nella testa dei tifosi Ferrari è ricorrente da troppi anni: "capire". E' sostituito da una direzione chiara all'area tecnica: " E' chiarissimo cosa abbiamo sbagliato ...Last but not least: il Napoli, al momento, non ha presentato un'offerta ufficiale per il centrocampista marocchino nato a Huizen, in, il 21 agosto 1996. Napoli - Fiorentina: trattativa partita,...

F1 Gp Olanda 2023 prove libere, qualifiche e gara: orari tv, ultime news Adnkronos

F1 GP Olanda risultati prove libere 2 - Lando Norris è stato il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d'Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1. D ...Shwartzman, che aveva già preso parte a delle sessioni in pista lo scorso anno, a Austin e Abu Dhabi, non ha nascosto un po' di rammarico per non aver potuto spingere al massimo. Cosa che potrà fare ...