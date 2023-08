F1 | GP Olanda 2023 | risultati e classifica FP2 Norris in testa | sorpresa Williams Ferrari non pervenuta

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Landoha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Zandvoort il pilota inglese della McLaren ha preceduto per appena 23 millesimi il padrone di casa Max Verstappen che, per una volta, non ha stampato il miglior crono. Terza posizione per Alexander Albon che conferma quanto fatto nella FP1, quindi quarto Lewis Hamilton a 308 millesimi, quinto Yuki Tsunoda a 390, mentre è sesto Pierre Gasly a 436. Settimo tempo per Sergio Perez a 487 millesimi, ottavo Lance Stroll a 505, mentre è nono Valtteri Bottas a 527, davanti a Fernando Alonso che chiude la top10 a 533. E le due? Ancora una sessione complicata per la scuderia di Maranello che vede Charles Leclerc 11° a 585, quindi sedicesimo Carlos Sainz ...