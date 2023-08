F1 Gp Olanda 2023 prove libere | qualifiche e gara | orari tv Sky e Tv8

(Di venerdì 25 agosto 2023) Parte oggi il weekend che segna la ripresa del Mondiale di Formula 1 Parte oggi 25 agosto il weekend del Gp d’che segna la ripresa del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen, dominatore della stagione con la Red Bull, cerca l’ottava vittoria di fila sulla pista di casa e si avvia a conquistare il terzo titolo mondiale di fila. La Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz prova a impensierire il leader del Mondiale senza illudersi: “Per battere la Red Bull bisogna aspettare il 2026 con i nuovi regolamenti”, dice Leclerc, che si dice “sereno” sul rinnovo del contratto che lo lega al Cavallino Il weekend, dalledi oggi al Gp di domenica 27 agosto passando per ledi sabato 26, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport per gli abbonati. In streaming, tutto in diretta ...

ZANDVOORT (OLANDA) — Dive into the Sea of Orange (“Tuffatevi in un mare d’arancio”) è lo slogan scritto sui cartelloni attorno al circuito di Zandvoort. Ed è un tuffo nell’arancione, letteralmente: ...Oggi, venerdì 25 agosto, andrà in scena la prima giornata del week end del GP d'Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Zandvoort, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare ...