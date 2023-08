F1 GP Olanda 2023 | prove libere oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ledel GP dia Zandvoort di F1 saranno visibiliin tv: ecco le informazioni sudella prima giornata sulla pista olandese in cui siamo ai nastri di partenza del tredicesimo appuntamento stagionale col Circus, il primo dopo la pausa estiva. Alle ore 12.30 (anticipato di un’ora rispetto al consueto) di venerdì 25 agosto si terranno le FP1, prima sessione dicon un’ora a disposizione per i piloti e i team per provare il passo gara e cercare il tempo da qualifica, mentre alle ore 16 inizieranno le FP2 per un’altra ora a disposizione. Sia per le FP1 che per le FP2 latv è su Sport ...