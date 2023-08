F1 | Ferrari inguidabile a Zandvoort Rosse incolori | scese in pista solo per “onor di firma” su una pista nemica

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Per la, la giornata inaugurale del Gran Premio d’Olanda è stata totalmente anonima. In mattinata lesono state le uniche vetture a non utilizzare gomma soft, restando pertanto nelle retrovie della classifica. Peraltro, Carlos Sainz ha lasciato l’abitacolo a Robert Shwartzman, messosi a effettuare prove comparative tra il simulatore e la. Charles Leclerc si è concentrato sul passo gara. In generale, però, la Scuderia di Maranello appare in disarmo. Almeno se ci riferiamo all’appuntamento di, dove il Cavallino Rampante non ha portato alcuna novità tecnica. Viceversa le avversarie dirette (Mercedes, McLaren e Aston Martin) si sono tutte presentate con qualche aggiornamento alle proprie monoposto. Se così fosse, sarebbe comunque una politica comprensibile. Settimana prossima ...