F1 | Daniel Ricciardo costretto a rinunciare al GP d’Olanda | chi lo sostituirà

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una brutta notizia per, impegnato nel week end del GP, round del Mondiale 2023 di F1. Il pilota australiano dell’AlphaTauri è stato protagonista di un incidente in curva-3, dopo 10 minuti dall’inizio del secondo turno di prove libere sul circuito di Zandvoort., giunto in una delle due sopraelevate della pista, è statoa frenare bruscamente dopo aver trovato in traiettoria la McLaren MCL60 di Oscar Piastri, andato a sbattere contro le barriere della curva citata per evitare una Williams che stava procedendo all’interno della curva.a sua volta ha optato per la traiettoria più esterna, ma non ha avuto il tempo di fare molto altro, andando a scontrarsi con le protezioni. Un impatto importante che ha provocato la rottura del polso della ...

Brutta tegola per. Il pilota australiano dell' AlphaTauri , tornato da poco in Formula 1 salterà il Gran Premio d'Olanda per la frattura del polso sinistro rimediata nelle prime battute della seconda ...Nelle FP2 " interrotte dopo circa dieci minuti dal semaforo verde per via di un doppio incidente che, alla curva tre, ha coinvolto la McLaren di Oscar Piastri e l'Alphatauri di, ......12.404 +1.074s 28 18 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:12.693 +1.363s 31 19 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:12.901 +1.571s 6 20 3ALPHATAURI HONDA RBPT 1:13.096 +1.766s 7 ...

Daniel Ricciardo si è fratturato il metacarpo in un incidente occorso nelle FP2 a Zandvoort. Liam Lawson lo sostituirà per il weekend.(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Dal Red Bull Junior Team al debutto in Formula 1. Liam Lawson sarà in griglia nel Gran Premio d'Olanda alla guida ...