F1 | con le prove libere del GP d’Olanda inizia la seconda parte della stagione Verstappen cerca il record di Vettel

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le vacanze sono ufficialmente concluse. Il Mondiale di Formula Uno 2023, infatti, è pronto a tornare in scena. Ci eravamo lasciati con il Gran Premio del Belgio e l’ennesima cavalcata trionfale di Max. Ci ritroviamo con il pilotaRed Bull che è pronto per raggiungere ildi successi consecutivi di Sebastian(9 di fila nel 2013) e lo vuole fare in casa. Oggi, venerdì 25 agosto, si alzerà il sipario sul weekend del Gran Premio, tredicesimo appuntamento. Si gareggerà, come avvenuto nelle ultime due edizioni (da quando la corsa olandese è tornata in calendario) sul tracciato di Zandvoort, che si annuncia come sempre tortuoso e ricco di curve ma, soprattutto, pronto ad accogliere l’ennesima marea oranje. Il pubblico di ...