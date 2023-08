F1 | Charles Leclerc | “Dobbiamo mettere la macchina nella finestra giusta | domani andrà meglio”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un venerdì letteralmente da incubo per la Ferrari nelle prove libere del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort.ha concluso fuori dalla top 10 entrambe le sessioni con una Rossa che è apparsa inguidabile: tantissimi errori sul giro per entrambi i piloti, grandi difficoltà sul giro secco e un passo gara tutt’altro che entusiasmante. Ci sarà tanto da lavorare per il Cavallino Rampante in vista di, come testimonia ancheattraverso le sue parole dopo questa giornata negativa: “Non è andata bene, abbiamo avuto diverse difficoltà.FP2 siamo andatidirezione, mafare un altro step. Va detto comunque che siamo tutti molto vicini, quindi migliorando di due o tre decimi potremmo essere ...

In difficoltà le due Ferrari: già in ritardo al mattino, nella seconda sessione chiudono entrambe fuori dalla Top Ten, conundicesimo (+0585) e Carlos Sainz (che nelle FP1 aveva ......11.835 +0.505s 31 9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:11.857 +0.527s 31 10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:11.863 +0.533s 31 11 16FERRARI 1:11.915 +0.585s 30 ...... al momento, sembra estremamente lontana dal vertice visto l'11° e il 16° tempo ottenuto dae Carlos Sainz). In terza posizione, a conferma di quanto emerso questa mattina, si è ...

