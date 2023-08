F1 | Cardile | ' Ferrari 2024 sarà diversa | sentiamo responsabilità di fare macchina vincente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) - Laper il"l'abbiamo disegnatamente, con un nuovo telaio e un retrotreno diverso. Il tutto per permettere agli aerodinamici di estrarre la prestazione che ci manca quest'anno.ladi mettere in pista una". Così il direttore tecnico della, Enrico, ai microfoni di Sky Sport a margine delle prove libere del Gp d'Olanda, in merito al progetto della vettura