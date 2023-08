F 1 | GP Olanda - Norris e Verstappen protagonisti nelle libere

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un venerdì di sorprese sul circuito di Zandvoort: Landoha conquistato il miglior tempoprovedel Gran Premio d', staccando di un soffio il favorito e idolo locale, Max. Inizio col botto. La sessione è stata caratterizzata da un'insolita doppia collisione tra Oscar Piastri della McLaren e il pilota della Scuderia AlphaTauri, Daniel Ricciardo. Piastri ha perso il controllo della sua vettura all'uscita della curva 2, andando a sbattere contro le barriere esterne della curva 3. Pochi istanti dopo, Ricciardo, lanciato a piena velocità, non ha potuto evitare la McLaren ferma in mezzo alla pista, finendo a sua volta contro il muro di protezione. Daniel è stato trasportato prima al centro medico e poi al vicino ospedale per ulteriori accertamenti: pare ci sia una ...