(Di venerdì 25 agosto 2023) Un venerdì di sorprese sul circuito di Zandvoort: Landoha conquistato il miglior tempoprovedel Gran Premio d', staccando di un soffio il favorito e idolo locale, Max. Inizio col botto. La sessione è stata caratterizzata da un'insolita doppia collisione tra Oscar Piastri della McLaren e il pilota della Scuderia AlphaTauri, Daniel Ricciardo. Piastri ha perso il controllo della sua vettura all'uscita della curva 2, andando a sbattere contro le barriere esterne della curva 3. Pochi istanti dopo, Ricciardo, lanciato a piena velocità, non ha potuto evitare la McLaren ferma in mezzo alla pista, finendo a sua volta contro il muro di protezione. Daniel è stato trasportato prima al centro medico e poi al vicino ospedale per ulteriori accertamenti, dove è emersa una ...

...di ritorno 'a scuola' con la F1 per la seconda metà di stagione che avviene con il GP d', ... E' il caso di McLaren , prima nella stessa sessione di prove libere, la seconda, con Lando...La seconda sessione di libere del Gran Premio d'ha completato la prima giornata del ritorno in pista della Formula 1. La pista di Zandvoort, ...beffa Max, con ancora una buona McLaren ...Spicca l'arancione nella prima giornata di prove libere in. A sorpresa non è quello di Verstappen, ma della McLaren di Lando. In casa Red Bull c'è comunque fiducia di avere ancora tanto potenziale da esprimere, specialmente sul passo gara, ma l'...

F.1, GP Olanda - Norris e Verstappen protagonisti nelle libere - Quattroruote.it Quattroruote

Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ...Un grande Lando Norris ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Il britannico della McLaren si è tolto lo sfizio di firmare il miglior tempo con u ...