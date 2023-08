Europei di Volley Femminile | l’Italia domani con la Spagna | obiettivo quarti di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) Firenze –delsi trasferisce a Firenze, dopo la doppietta di vittorie conquistata a Torino. La quinta partita da vincere in competizione si svolgerà al Palazzo Wanny con il fischio d’inizio alle ore 21,15 con la. La sfida è valida per gli ottavi dideglidi. Si preannuncia un altro tutto esaurito sugli spalti. Le dichiarazioni e il programma delle partite (feder.it) Davide Mazzanti – “Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi – ha ammesso il CT Mazzanti – anche se ora vorrei vedere giocare le ragazze con maggior continuità. Finora o abbiamo giocato in progressione o dominando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di miglioramento. La ...