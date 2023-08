(Di venerdì 25 agosto 2023) Alle elezioninoncon Iv perché non. È una esperienza, lo è nei fatti, verrebbe considerata strumentale dagli elettori”, “da sola”. Lo ha detto il leader diCarloagli Incontri del Principè di Viareggio (Lucca) intervistato da Stefano Zurlo. E seresta sotto il 4%? “rimane”, ha rispostochedefinitivamente a. “Tu puoi allearti con una persona o un partito con cui condividi contenuti ma non puoi fare partito insieme se non condividi l’atteggiamento. Io eabbiamo modi di fare politica diversi. I suoi non ...

La trattativa per le, per fare alla luce del sole un matrimonio d'interessi, si ferma qua. ... non siamo interessati a singole 'fuitine' con Renzi o, proposte dall'uno e dall'altro. Non ..."Il campo largo per me non è mai esistito, non esisterà mai"... il segretario di Azione Carloha confermato che il suo partito non correrà con Italia Viva alle prossime elezioni, definendola 'una esperienza conclusa nei fatti'. 'Io e Renzi ...

Europee, Calenda chiude a Renzi: "Azione non andrà con Italia viva, non sarebbe credibile. È un'esperienza conclusa" Il Fatto Quotidiano

Non ce li si vede proprio a fare Sandra e Raimondo, inimitabili nell’interpretazione politica del Churchill dei Parioli e del Fonzie di Rignano. Perché dipendesse da loro due il Terzo Polo sarebbe viv ...Shopping); debole nei consensi che ha nel Paese e per giunta con un divorzio che si sta consumando con Carlo Calenda. Ad alto rischio la soglia del 4 per cento, quindi, se Iv va da sola alle Europee.