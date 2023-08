Estradato in Italia il camionista tedesco che travolse e ucciso il ciclista Rebellin

La7.it - E' statoil camionista tedesco che lo scorso novembre, il 30, aveva investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin. Ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza è stato ...Nel corso della sua lunga carriera aveva vinto un'edizione della Amstel Gold Race, una Liegi - Bastogne - Liegi, una tappa dal Giro d'e tre Freccia Vallone. Nibali: "Tremendamente scioccato" È ...I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno preso in consegna stamane, al valico del Brennero, Wolfgang Rieke , il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia ...

Estradato in Italia il camionista che uccise Davide Rebellin - Ultima ... Agenzia ANSA

E' stato estradato in Italia Wolfagang Rieke, l'autista tedesco indagato per omicidio stradale per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, ...I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno preso in consegna questa mattina al valico del Brennero Wolfgang Rieke, il camionista tedesco responsabile di aver travolto e ucciso l’ex ...