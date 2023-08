Poi era stato scarcerato in attesa della decisione finale sulla sua estradizione in. Non era la prima volta che il camionista finiva nei guai: alle forze dell'ordine risultano due precedenti: ...I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno preso in consegna stamani al valico del Brennero Wolfgang Rieke, il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia ...E' statoinil camionista tedesco, Wolfgang Rieke, che ha travolto e ucciso alla guida del suo mezzo pesante l'ex campione di ciclismo azzurro Davide Rebellin , il 30 novembre scorso in una ...

Estradato in Italia il camionista che uccise Davide Rebellin - Ultima ... Agenzia ANSA

Il camionista tedesco che ha travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin è stato estradato in Italia: a prenderlo in consegna al Brennero sono stati oggi i carabinieri ...Wolfgang Rieke è stato preso in consegna stamane dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza al valico del Brennero. E’ accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso ...