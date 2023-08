Esplorando il Museo Bourdelle nel cuore di Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023)il XV arrondissement, è possibile visitare il, un luogo unico e affascinante a. Ilha recentemente riaperto completamente tutti i suoi spazi dopo importanti lavori di conservazione e consolidamento del suo edificio più antico, situato neldel. Questa ristrutturazione, promossa dal Comune die daMusées, è stata realizzata nel rispetto del patrimonio architettonico e ciò ha permesso di restaurare lo studio dello scultore Antoinee di ripensare completamente il percorso delle collezioni. Situato non lontano da Montparnasse, ilospita oltre cinquecento opere in bronzo, gesso e marmo, oltre a schizzi per affreschi, pastelli e ...