Esclusa da un concorso pubblico perché ha avuto un tumore | proteste e petizione

La petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, giovane di Caserta, ha raccolto oltre 26.000 firme. La petizione chiede una revisione delle norme che l'hannoda unpubblico a causa della sua esperienza con un tumore. 'In un certo qual senso, le norme equiparano chi ha avuto un tumore a un pregiudicato - spiega nel testo della sua campagna ...commenta Ha superato le 26mila firme la petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, ragazza di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che hanno fatto sì che fosseda unpubblico poiché ha avuto un tumore . 'In un certo qual senso, le norme equiparano chi ha avuto un tumore a un pregiudicato - spiega nel testo della sua campagna e nel video - ...Ha superato le 26mila firme la petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo , di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che hanno fatto sì che fosseda unpubblico poiché ha avuto un tumore . 'In un certo qual senso, le norme equiparano chi ha avuto un tumore - spiega nel testo della sua campagna e nel video - appello che la ...

Ex paziente oncologica esclusa da un concorso, 26mila firme nella petizione online - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ha superato le 26mila firme la petizione su Change.org di Lucia Palermo per chiedere lo stop alle discriminazioni concorsuali per gli ex pazienti oncologici ...La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza (Lombardia) ha indetto un concorso per ostetriche ... idoneità fisica all’impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; assenza ...