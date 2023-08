Ernst Meister Non conosco nulla di più scuro della luce Traduzione di Stefanie Golisch

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sessantotto anni di vita. Due guerre mondiali. Una unica città di nascita, vita e morte: Hagen in Vestfalia. Terra di gente concreta, laboriosa e di poche parole. Una specie di BrianzaGermania. Da qui,(1911-1979), dopo il forzato grande viaggio sul fronte russo, non si muove più. Vive appartato, chi desidera vederlo deve venire da lui. Nonostante nel corso degli anni ricevesse importanti premi letterari, pochi lo conoscevano e ancora meno lono oggi. Eppure, lo si poteva conoscere: come la traduttrice di questo piccolo dossier, che lo scoprì da ragazza nella biblioteca comunalesua cittadina natia, contenente quanto bastasse per incontrare la poesia. Scriveva: “Una poesia è un avvenimento che opera tramite se stesso ...