Epatite B e C | tracciate per la 1^ volta in Europa le malattie correlate

MILANO - Eliminare l'epatite virale, ritenuta una delle principali minacce per la salute pubblica, entro il 2030. È l'ambizioso obiettivo di una risoluzione del 2016 dell'Assemblea Mondiale della Sanità, dettagliato poi dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in possibili strategie di sanità

MILANO (ITALPRESS) – Eliminare l’epatite virale, ritenuta una delle principali minacce per la salute pubblica, entro il 2030. E’ l’ambizioso obiettivo di una risoluzione del 2016 dell’Assemblea ...I virus dell'epatite B (HBV) e dell'epatite C (HCV) possono causare infezioni acute e croniche e sono tra le principali cause al mondo di cirrosi, epatocarcinoma (cancro al fegato), trapianti e morti ...