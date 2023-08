Empoli | UFFICIALI gli arrivi di Cambiaghi e Kovalenko dall’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato glidi Nicolò(a titolo temporaneo) e ViktorL’, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato glidi Nicolò(a titolo temporaneo) e Viktor. Ecco il comuncato. COMUNICATO – Nicolòè un attaccante italiano nato a Monza il 28 dicembre 2000. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, compie tutto il percorso nel vivaio nerazzurro conquistando due campionati Primavera e una Supercoppa Primavera. Nel 2020 il passaggio in prestito alla Reggiana in Serie B, dove totalizza 18 presenze in campionato. Nella stagione successiva l’attaccante approda al Pordenone, di nuovo in Serie B, ...