Elisabetta Gregoraci | il compleanno speciale per i 102 anni della nonna

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 agosto 2023) Non c’è nulla che possa eguagliare l’amore per la famiglia nella vita di. Nonostante il successo e la fama, la showgirl calabrese è rimasta molto legata alle sue origini, che ha spesso celebrato con messaggi e post sui social. Ne è ulteriore prova la bellissima festa che Eli ha organizzato per una donna molto: laBetta, che ha spento ben 102 candeline. Con la nipote sempre al suo fianco.e la festa per laLe deve non solo il nome di battesimo, ma la tenacia e il coraggio che contraddistinguono tutte le donnesua famiglia:è molto legata allaBetta, e ha voluto celebrarne in grande stile i 102 ...