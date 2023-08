Elena Santarelli in versione "Barbie alta quota" per il trekking sulle Dolomiti

Leggi Anchesirenetta a Sabaudia con la famiglia 'Barbie 'Alta Quota'. E' la Barbie che vuole salire su in cima, a 2700 metri di altezza, vuole scappare dalla frenesia della città, respirare aria ...Ai più "social", poi, non è sfuggita neanche la "storia" su Instagram della showgirl. Per Comiso e per Aeroitalia una bella pubblicità, considerando le parole positive da lei usate ...Look da spiaggia perfetto per, splendida sulla sabbia con shorts e bikini marrone: in mano stringe la Crochet Panier di Saint Laurent (1.350 euro) . Alessia Ventura posa con il ...

Elena Santarelli, le vacanze in famiglia in montagna OGGI

Elena Santarelli ha conquistato i fan con uno scatto ad alta quota. Seduta su una roccia al Rifugio Lagazuoi a 2752m di altezza, la showgirl si è goduta la vista all'aria aperta ...Showgirl ma anche moglie e mamma, Elena Santarelli si sta godendo la sua estate in mezzo alla natura. Qui ha ritrovato il sorriso ...