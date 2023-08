Electrolux | la fabbrica in cui gli operai si fermano per il troppo caldo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Succede allain provincia di Treviso. I sindacati chiedono di sospendere i turni tra le 13 e le 16, ma per l'azienda si può lavorare. E 120 persone non si presentano al lavoro

Sarebbero stimabili in alcune centinaia gli operai dello stabilimentodi Susegana (Treviso) che oggi hanno scelto di andarsene prima della fine del primo turno ...reparti della. Lo ...Sarebbero stimabili in alcune centinaia gli operai dello stabilimentodi Susegana (Treviso) che oggi hanno scelto di andarsene prima della fine del primo turno ...reparti della. Lo ...Sarebbero alcune centinaia gli operai dello stabilimentodi Susegana che oggi hanno scelto di andarsene prima della fine del primo turno o di non ...in alcuni reparti della. Come ...

Electrolux, il 20% degli operai disertano la fabbrica per il troppo caldo. L'azienda: non ci sono ... Il Sole 24 ORE

Tra le linee di produzione fa caldo e per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti l'azienda organizza la pausa gelato per tutti . Succede nel ...Anche ieri oltre 150 operai hanno saltato il turno contestando le alte temperature nei reparti. La Rsu: «Muro da parte dei dirigenti, ma ci sono anche ...