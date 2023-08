E ora che fine farà la Wagner dopo la morte dei vertici? Il Pentagono | chiedete a loro | non sappiamo nulla

(Di venerdì 25 agosto 2023) E ora chela? È la domanda più pressante che circola in queste ore mentre si cerca di fare chiarezza sul disastro aereo nel quale sarebbe rimasto ucciso il fondatore e capo del gruppo paramilitare, Yevgheny Prigozhin assieme ad altre nove persone, fra cui il suo braccio destro e cofondatore, Dmitry Utkin, imbarcate sul jet Embraer Legacy 600 di proprietà dell’ex-cuoco di Putin precipitato proprio nei pressi dell’abitazione del presidente russo. Mentre all’obitorio si cerca di dare con certezza un nome ai resti carbonizzati trovati fra i rottami – sul posto è stato trovato il cellulare di Prigozhin ma ancora nessuno si sbilancia sulla reale identità delle vittime – sono in molti a chiedersi cosa accadrà nei prossimi giorni alla, brutalmente decapitata visto che nel disastro aereo è morto anche ...

... anche in questo caso si ipotizzasia un migrante. Il bilancio delle vittime degli incendi nella Tracia èdi 20. Continua a leggere su Tg. La7.it - E' stato trovato un corpo carbonizzato è ...Lo slot, va precisato,non funziona con i dischi NVMe, ma soltanto con gli SSD SATA M.2,vanno comunque acquistati separatamente. La promozioneporta questo accessorio ad un prezzo ...L' ondata di calore africana " evidenzia la Coldiretti " è la punta dell'iceberg delle anomalie di questo pazzo 2023è stato segnato, fino ad, prima da una grave siccitàha compromesso le ...

Migranti: Meloni e Salvini, ora che governano (e non sanno cosa fare), non ne parlano più WIRED Italia

E sempre nel nome della nazionale, sebbene parliamo ora dell’Under 21, un altro ex calciatore bianconero ha deciso di assumere un incarico che appare minore solo in apparenza. I tifosi della Juve non ...Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento Durata annuale (senza rinnovo automatico) Un pop-up ti avvertirà che hai ...