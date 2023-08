“È normale avere dolori e crampetti al ventre durante la gravidanza?”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Buongiorno gentile dottore, mi scuso innanzitutto per il messaggio prolisso. Sono a 10 settimane+5 e intorno alla sesta settimana ho avuto un’emorragia. Sono corsa al pronto soccorso pensando che tutto fosse finito ma grazie al cielo il piccolo era lì con un cuoricino pulsante. La diagnosi: una marcata area di distacco. Sono stata messa a letto con punture di progesterone, poi ovuli e Multicentrum mamma. La settimana scorsa a 9 settimane, al controllo l’area di distacco era presente ma di grandezza definita dalla dottoressa insignificante, e ho sentito il cuoricino. La dottoressa mi ha dato il permesso di camminare e fare qualche passeggiata ma io non so cosa mi è preso, non voglio uscire di casa, ho paura di muovermi e mi impressiono di tutto (prima dell’accaduto io sono sempre stata una iperattiva, su e giù tutto il giorno senza mai fermarmi). Ora avrei bisogno del vostro sostegno ...

... da Dracula a Frankenstein, con cui sente diprofonde affinità elettive. Emarginati come lui, ... i mostri sono il lato migliore del mondo laddove l'inferno è la vita "" di tutti i giorni. ......di salire a bordo di un volo Cagliari - Venezia a causa del respiratore che è costretto ad...lasciato a terra - continuo a lavorare e a cercare di vivere una vita (per quanto possibile), ...Una tendenza, la ' sisifemia ', assai pericolosa perché ' puòconseguenze gravi per la salute ... Con la complicità dell'azienda, che 'sa che dedichiamo più ore della nostragiornata ...

L'ex Pupa Emy Buono, da OnlyFans al ritiro in convento: «Pentita per i video hot, la dignità vale più dei soldi» Corriere

Ed è normale sia perché si tratta di un’emozione sulla quale non si può avere un controllo totale, sia perché è normale avere delle aspettative (soprattutto quelle non legate a pregiudizi e motivi di ...Consulta l'oroscopo Pesci a cura di Paolo Fox di oggi, 25 agosto: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...