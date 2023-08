“È normale avere dolori e crampetti al ventre durante la gravidanza?”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Buongiorno gentile dottore, mi scuso innanzitutto per il messaggio prolisso. Sono a 10 settimane+5 e intorno alla sesta settimana ho avuto un’emorragia. Sono corsa al pronto soccorso pensando che tutto fosse finito ma grazie al cielo il piccolo era lì con un cuoricino pulsante. La diagnosi: una marcata area di distacco. Sono stata messa a letto con punture di progesterone, poi ovuli e Multicentrum mamma. La settimana scorsa a 9 settimane, al controllo l’area di distacco era presente ma di grandezza definita dalla dottoressa insignificante, e ho sentito il cuoricino. La dottoressa mi ha dato il permesso di camminare e fare qualche passeggiata ma io non so cosa mi è preso, non voglio uscire di casa, ho paura di muovermi e mi impressiono di tutto (prima dell’accaduto io sono sempre stata una iperattiva, su e giù tutto il giorno senza mai fermarmi). Ora avrei bisogno del vostro sostegno ...

... il cosiddetto GAS, tramite carta di credito e senza doverETH nel wallet per validare la ... come nelstaking. I fornitori di liquid staking prelevano però una quota del 5 - 10% del ......e intellettiva visto che non mi risulta che se una ragazza sia "una poco di buono" sia... Vorreiper vicini di casa un intero clan di Korowai piuttosto che uno che gode nel mercificare la ...il pubblico dalla nostra parte è un vantaggio in più'. Da Verona a Firenze avete trovato l'... Ma credo che sia una cosa abbastanza. C'è più adrenalina in circolo'. Che rapporto ha con ...

Delusione di genere e aspettative sul sesso del bebè | GOL GravidanzaOnLine.it

MANFREDONIA (FOGGIA) – Non deve essere stato facile per Maria, giovane ragazza di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe, diventare quella che poi è diventata. Avere una visione e non confonderla con un ...Contro: non ha la ricarica rapida ma una normale da 12W. Un modello solido e compatto di powerbank da 10000 mAh Anker per avere sempre con sé una batteria di riserva affidabile e capiente. Il peso di ...