“È lei la nuova prof” Amici 23 | Maria De Filippi chiude per il nome bomba | il pubblico fa festa

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si avvicina sempre di più l’inizio di23 e ilvuole sapere tutto su chi sarà presente e chi no. E ora è stato scoperto che ci sarà un grande ritorno nel programma diDe. Unimpensabile fino a qualche mese fa, dopo che ormai il suo addio pareva fosse assodato. Invece ecco il colpo di scena, che permetterà ai telespettatori di rivedere all’opera una vecchia figura importante del talent show, in onda su Canale 5. Ad23 questo grande ritorno sarà accolto certamente con positività dal. Intanto, c’è pure da registrare maggiore chiarezza su quanto accadrà con iessori. Svelato infatti quasi ufficialmente il futuro di tutti gli insegnanti. Parliamo ovviamente di Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Lorella ...

Dopo la polemica con tanto di querela della sorella della premier per il disegno che prendeva in giro il marito ministro, questa volta la vittima è proprio. Nellavignetta è infatti il '...... Gli amori vip dell'estate 2023: da Vanessa Incontrada allacoppia Irina Shayk e Tom Brady ...prende un gelato, lui un caffè ghiacciato. Chiacchierano e sembrano a perfetto agio tra di loro. ...Senza dimenticare lacantina, che sarà pienamente operativa già con la prossima vendemmia e ... ", da sempre consumatrice di rossi, mi chiese un bianco che non le facesse rimpiangere il rosso. ...

Ida Platano nuova opinionista a "Uomini e Donne" Lei dà una ... Tag24

Paola Caruso ha tuonato via social contro chi ha ipotizzato che avrebbe preso parte alla nuova edizione del GF Vip 8. Da un anno la showgirl vive costantemente nell’ansia a causa delle condizioni di ...dopo le reti del nuovo arrivato Mitrovic e di Al-Dawsari (doppietta): il serbo e Oumar Gonzalez sono venuti a contatto in area, cadendo entrambi. Milinkovic-Savic si è rialzato per protestare con ...