E alla fine scoppiò la pace. Era nell'aria e se lo auguravano un po' tutti, ma, un tema delicato come i rapporti tra World Padel Tour e Federazione Internazionale Padel ...protagonisti di...Allora visto che Berserk 'compie' trentaquattro anni oggi, che è anche la mia età, terminopezzo con una provocazione. Per molti l'era dell'eclisse del mondo, la stagione del tramonto(..., nonostante gli slogan propinati durante tutta l'estate con tanto di hashtag #stopiracy in ...il commento del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: " La legge approvata oggi all'...

E insomma, questo “Oppenheimer” Il Post

Cosa si dice dell'imponente film di Christopher Nolan sul fisico statunitense, che infine è uscito anche in Italia ...