Dune - Parte 2 | rimandata al 2024 la data di uscita a causa dello sciopero di Hollywood

(Di venerdì 25 agosto 2023) Alla base della decisione il problema che Timothée Chalamet e Zendaya non avrebbero potuto promuovere l'epopea fantascientifica. Lodegli attori disi fa sentire

In Dune 2 anche Florence Pugh, Zendaya, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Léa Seydoux, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Austin Butler. Il posticipo di Dune 2 conferma che Hollywood si trova nel caos! Warner Bros. ne ritarda l'uscita nella speranza che gli scioperi finiscano.

Dune: Parte 2 è stato posticipato al 2024 e i vertici di Warner Bros Discovery hanno deciso di modificare la data di uscita anche di altri film, tra cui Godzilla x Kong: The New Empire e Il Singore ...Il kolossal fantascientifico con Timothée Chalamet e Zendaya uscirà a marzo a causa dello sciopero degli sceneggiatori e attori. E non è l'unico rinvio importante ...