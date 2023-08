Dune | Parte 2 è stato rimandato al 2024

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il kolossal fantascientifico con Timothée Chalamet e Zendaya uscirà a marzo a causa dello sciopero degli sceneggiatori e attori. E non è l'unico rinvio importante

Il posticipo di Dune 2 conferma che Hollywood si trova nel caos! Warner Bros. ne ritarda l'uscita nella speranza che gli scioperi finiscano. Lo sciopero del sindacato SAG - AFTRA continua a mietere vittime illustri. In queste ore, i vertici di Warner Bros. Discovery hanno deciso di posticipare al 2024 l'uscita di Dune 2 e di slittare l'uscita di altri progetti, fra cui spiccano Godzilla x Kong: The New Empire e La Guerra dei Rohirrim, film anime ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli.

