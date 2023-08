Duncan Laurence | il vincitore dell’Eurovision ha sposato il compagno

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) A quattro anni dalla sua vittoria all’Eurovision Song Contest del 2019 a Tel Aviv,hail suo, Jordan Garfield. Il cantautore olandese ha pubblicato gli scatti del matrimonio su Instagram ed ha ringraziato tutti per i commenti pieni d’affetto: “Devo ringraziavi per le dolci reazioni che avete avuto a questa notizia“. Tra i tanti ad aver fatto le congratulazioni ae al marito, anche Conchita Wurst e l’account della Universal Music. Nozze in casa #Eurovision Song Contest:, ilper i Paesi Bassi nell’edizione del 2019, hail fidanzato Jordan Garfield. pic.twitter.com/7zgP2fzoPX — radio zek (@radio zek) August 21, ...