Due ragazzine violentate a Caivano da un ‘branco’ di sei adolescenti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue cuginette, di appena 13 anni, sono stateda un gruppo dial Parco Verde di, in provincia di Napoli. Il fatto, come riferisce l’Ansa è avvenuto a inizio dello scorso luglio. Le due, all’inizio del mese scorso, sarebbero state portate in un capannone. Il branco che avrebbe abusato delle cuginette sarebbe stato composto da sei ragazzi, forse tutti coetanei delle vittime. Le indagini hanno avuto inizio ad agosto quando i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia ai carabinieri. La conferma della violenza sarebbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Al momento si sa che l’unico maggiorenne del gruppo sarebbe già stato individuato e fermato. Nel frattempo per le due ragazze è stato deciso l’allentamento dal ...

Nel frattempo per le ragazze è stato deciso l'allontanamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia.

