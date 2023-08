(Di venerdì 25 agosto 2023) Mentre non si spegne l'indignazione per lo stupro didi Palermo, un altro grave fatto arriva dalla Campania. Due, di appena 13, sono stateda undi...

... lesarebbero state portate con l'inganno in un capannone, dove il gruppo giovanissimi, probabilmente della stessa età delle vittime tranne l'unico maggiorenne, ha abusato delle. Le ...Il fatto, raccontato oggi dal quotidiano 'Il Mattino', è avvenuto a inizio di luglio quando lesarebbero state portate in un capannone. Il branco che avrebbe abusato delleragazzine ...Mentre non si spegne l'indignazione per lo stupro di gruppo di Palermo, un altro grave fatto arriva dalla Campania., di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Il fatto, come riferisce oggi "Il Mattino" è avvenuto a inizio ...

Stupro a Caivano al Parco Verde, due cuginette di 13 anni violentate da un gruppo di adolescenti Corriere

NAPOLI, 25 AGO - Due cuginette, di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Il fatto, come riferisce oggi "Il Mattino" è ...Il fatto, raccontato oggi dal quotidiano ‘Il Mattino’, è avvenuto a inizio di luglio quando le due cuginette sarebbero state portate in un capannone. Il branco che avrebbe abusato delle due ragazzine ...