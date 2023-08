Due cugine di 13 anni violentate da un branco di sei persone in un capannone

Nel frattempo per leragazze è stato deciso l'allontanamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia. Nelle ultime settimane le indagini sono proseguite nel più stretto riserbo, ma ...È il quotidiano ' Il Mattino ' a ricostruire la vicenda attraverso l'aiuto degli avvocati delle famiglie delle vittime che, a inizio agosto, hanno denunciato lo stupro ai danni didi 13 ...di 13 anni sono state violentate da un gruppo di ragazzi, probabilmente coetanei, al Parco Verde di Caivano , in provincia di Napoli. A raccontare l'acccaduto, è il quotidiano 'Il Mattino'. ...

Due cugine di 13 anni violentate in un capannone da sei adolescenti al Parco Verde di Caivano vicino Napoli Virgilio Notizie

Due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano. Ne riporta le cronache il quotidiano "Il Mattino", che racconta come a inizio luglio le ..."Abbiamo abdicato alla fatica dell'educare". Don Maurizio Patriciello, parroco del parco Verde di Caivano, si dice addolarato dopo aver aver appreso della vicenda della violenza ai danni di due ...