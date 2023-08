Due 13enni violentate al Parco Verde di Caivano da un "branco" di 6 adolescenti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Due cuginette, di appena 13 anni, sono stateda un gruppo dialdi, in provincia di Napoli. Il fatto, come riferisce oggi «il Mattino» è avvenuto a inizio dello scorso luglio. Le due ragazzine all’inizio del mese scorso sarebbero state portate in un capannone. Ilche avrebbe abusato delle cuginette sarebbe stato composto da sei ragazzi, forse...

L'uomo, ascoltato dai poliziotti, avrebbe raccontato di essere stato insultato e irriso daiper il suo aspetto fisico. All'ennesima presa in giro - secondo la sua versione - avrebbe perso ...Oltre al vincitore assoluto della gara, verranno stilateclassifiche separate in base all'età (una per ied una per i 14enni). Seguiranno le premiazioni con la consegna di coppe, trofei e ...È diventato uno deipunti di riferimento fra i bizzozeresi e i giovani di Varese dell'epoca ... Scorribande fin da ragazziniin motorino per Bizzozero, ragazzo vivace, con il suo stile un po' ...

Due 13enni stuprate da un gruppo di coetanei e un 19enne, l'orrore ... Open

Le due ragazzine sarebbero state portate in un capannone. Le indagini hanno avuto inizio quando i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia ai carabinieri ...Due cuginette, di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Le due ragazzine sarebbero state portate in un capannone. Il ...