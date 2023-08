Due 13enni portate in un capannone con l’inganno e violentate da un gruppo di ragazzi | inchiesta al Parco Verde di Caivano

(Di venerdì 25 agosto 2023)in uncone lì abusate da sei. Le vittime delle violenze sono duene di 13 anni. E’ successo, secondo quanto riporta il Mattino di Napoli, aldi. I fatti risalgono all’inizio di luglio e sono divenuti noti in queste ore. I violentatori, secondo le prime informazioni, avrebbero all’incirca la stessa età delle vittime. Le indagini hanno avuto inizio ad agosto quando i familiari delle vittime – che sono cugine – hanno presentato una denuncia ai carabinieri. La conferma della violenza sarebbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Al momento si sa che l’unico maggiorenne delsarebbe già stato individuato e fermato. Nel frattempo per le due ragazze ...

Leaccettano di andare nel capannone convinte di poter giocare con gli altri coetanei indisturbati. Finché non avviene il presunto stupro. Secondo il racconte dellecuginette, alla ...La7.it -cuginette, di appena 13 anni , sono state vittime di violenza da parte di un gruppo di adolescenti nel Parco Verde di Caivano , in provincia di Napoli. Il fatto, riportato da "Il Mattino"...L'uomo, ascoltato dai poliziotti, avrebbe raccontato di essere stato insultato e irriso daiper il suo aspetto fisico. All'ennesima presa in giro - secondo la sua versione - avrebbe perso ...

Due 13enni stuprate da un gruppo di coetanei e un 19enne, l'orrore ... Open

Dopo aver subito l'orrore, le due 13enni sono tornate a casa e non hanno raccontato nulla ai genitori. Soltanto dopo un mese le due ragazzine non hanno più retto il peso di quel tremendo segreto. Le ...Uno stupro di gruppo: in 6 abusano di due cugine di 13 anni nel Parco Verde di Caivano. Sotto inchiesta, come riporta il quotidiano Il Mattino, un branco di minorenni, probabilmente coetanei delle vit ...