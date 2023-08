(Di venerdì 25 agosto 2023) Inizia l'applicazione del pacchetto di regole per governare profilazione degli algoritmi, pubblicità online e contenuti illegali. Ecco come i grandi colossi del web si stanno organizzando per non prendere una multa

Lavieta anche pubblicità mirate a minori, basate su dati sensibili, e più in generale prevede ...Commissario Ue per il mercato interno Thierry Breton (nella foto) chiedendo di sospendere i...Tuttavia, i contenuti e gli obiettivi saranno oggetto deistrategici dei Club coinvolti per ...aggiunge la delegata del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla disabilita e,...Questa crescita ha allertato ialti di Meta, facendo capire ai manager che era ora di ... in cui sono appena entrati in vigore i due nuovi regolamenti(Digital Services Act) e DMA (Digital ...

Dsa: i piani delle big tech per non sgarrare con la nuova legge Ue sul digitale WIRED Italia

Entra in vigore il Digital Service Act, la stretta Ue per fermare gli abusi sui contenuti online e tutelare gli utenti del web. (ANSA) ...Per adesso la Commissione non si sbilancia sul rispetto della data. Entro il 25 agosto il Dsa prevede che gli operatori scrivano un rapporto di valutazione dei rischi sistemici. Ossia un'analisi che ...