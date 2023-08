«Dopo le risse | controlli in centro | a Orio e nelle stazioni» - Il video

(Di venerdì 25 agosto 2023) IL PIANO SICUREZZA. Piùzone sensibili della città, come i Propilei di Porta Nuova, la zona di piazzale Alpini e piazzale Marconi, ma anche aCenter. Ma non solo.

la nascita della prima, a Bologna nel 1088, fu un'esplosione della passione per lo studio: ci ... anche di far festa, e spesso nascevano conflitti econ gli abitanti delle città. Oltre la ...... in modo che sia trasparente e chiaro a tutti chele 18 occorre uscire dall'area recintata ... residenti nei nostri centri di accoglienza che quasi ogni giorno si rendono protagonisti died ...aver aggredito il gruppo, gli aggressori sono scappati e, oltre al ferimento dell'amico, il ... schiamazzi, musica ad alto volume efino alle prime ore del mattino. ...

«Dopo le risse, controlli in centro, Orio e nelle stazioni» L'Eco di Bergamo

Dopo l'episodio del 20 agosto, con l'arrivo di 150 ragazzi anche minorenni, ulteriori presidi anche nei possibili punti «caldi» degli arrivi. La decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la si ...Rissa per una ragazza contesa, violenza in centro a Eboli. C'erano circa dieci giovani, alcuni dei quali minorenni ...