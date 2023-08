Dopo la rissa in centro | banda di adolescenti aggredisce un bagnino alle piscine Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Bergamo. Unin servizioè stato aggredito da un giovane, spggiato dal suo gruppo, nel pomeriggio di giovedì 24 agosto. I ragazzi facevano tuffi acrobatici nella piscina olimpionica, vietati dal regolamento per motivi di sicurezza, si immergevano in acqua senza cuffia e si appoggiavano ai divisori delle corsie, tanto che alla fine ne hanno rotto uno. Ilfischiava e li riprendeva per i loro comportamenti, finché uno di loro lo ha affrontato mettendogli le mani al collo. È stato un pomeriggio difficile alnatatorio comunale di via Statuto, come purtroppo se ne sono verificati parecchi in questa calda estate. Il personale è piuttosto provato: “Ci sono giorni tranquilli e altri invece parecchio complicati da gestire – ...