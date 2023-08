Donald Twitter Cosa c’è dietro il ritorno di Trump sul social di Musk

(Di venerdì 25 agosto 2023) La foto segnaletica scattata dalle autorità della Georgia in occasione della sua quarta incriminazione (per aver tentato di rovesciare i risultati elettorali del 2020) accompagnata dalle parole “Election interference” e “Never Surrender!”, oltre che dal link al suo sito internet personale. È con questo post cheannuncia il suosu, dopo essere stato bannato dalpoiché colpevole di aver incoraggiato i suoi sostenitori a commettere atti violenti, nel contesto dell’attacco a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio 2021. Ma i tempi sono cambiati, e ipure: difattinon si chiama più, ma X; e a dirigerlo adesso c’è Elon, il miliardario proprietario di Tesla e di SpaceX che ad Ottobre ...

'Diciamo che perTrump l'immagine segnaletica sarà ricordata come iconica, un po' come ... ma perché ha pianificato tutto con il suo 'advisor' e con Elon Musk, per rilanciarsi sucon ...La foto segnaletica è stata postata anche sul social X , doveTrump non scriveva da due anni e mezzo, da quando ancora si chiamava(l'ex presidente era stato bandito dopo aver ......degli elementi più ironici della vicenda è che il Tycoon ha scelto di tornare proprio su(... Quello diTrump su X è un invito all'azione. Il pay off è 'Interferenza elettorale, arrendersi ...

Musk conta sull’intervista di Trump per rianimare la pubblicità su Twitter (X) Il Sole 24 ORE

L’ex presidente era stato riammesso sulla piattaforma da Elon Musk nel novembre 2022. Ai tempi però aveva scelto di restare su Truth, il social network che aveva contribuito a fondare. Il suo primo ...Ha girato il mondo la foto segnaletica scattata a Donald Trump. Il suo arresto per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in ...