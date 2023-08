Donald Trump è stato arrestato

Usa,e l'arresto show. L'ex presidente attacca: 'Questa è una parodia della giustizia'si costituisce in Georgia e il suo arresto diventa uno show . Per la prima volta nella storia viene pubblicata la foto segnaletica di un ex presidente Usa . Il tycoon sceglie ...E' durato solo 20 minuti l'arresto di, con rilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020.Anche l'arresto diventa un'occasione di campagna elettorale per, tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una ...

Washington, 25 ago. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è arreso e ha trascorso poco più di 20 minuti nel carcere della contesa di Fulton prima di essere rilasciato su cauz ...Le immagini della sua quarta incriminazione sono destinate a restare nella storia: la discesa al tramonto dal suo jet privato col pollice alzato ...