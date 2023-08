Dittature e compromessi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Che la natura di Vladimir Putin fosse quella di un dittatore, spietato contro chiunque gli crei problemi, gli remi contro, o metta in discussione la sua leadership, non c'era certo bisogno dell'attentato a Prigozhin per scoprirlo

Ed è quello che interessa a noi, perché pone un interrogativo: quando arriverà il momento, quando l'esito sul campo di battaglia segnalerà un insormontabile stallo, si potrà raggiungere un compromesso ...