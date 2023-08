DIRETTA SOCIAL CON GLI ARTISTI SUI LORO ACCOUNT UFFICIALI SEGUI IL LIVE SUI PROFILI DI RTL 102 5 E RADIO ZETA

(Di venerdì 25 agosto 2023) Durante Power Hits Estate di RTL 102.5 e ilFuture Hits2023, la primavisione d’Italia e ladi rifermento della Generazione- attraverso i principali canali– si collegheranno in, in esclusiva, con glidegli.I nostri influencer - Gloria Gallo, Amelia Villano, Giulia Sara Salemi, Jessica Brugali - suidi RTL 102.5 e, raccoglieranno i commenti a caldo delle prove e chiacchiereranno con i fans,, suglidegli.L’attività, durante il Power Hits Estate ...

... Neo Art Producciones con Rai Cinema,da Federico Moccia e con un cast per tutti i target: ... come ad esempio organizzando di nascosto una festa lanciata suiche riempie la casa di ...... che ha manifestato tutto il suo entusiasmo anche via, con frasi ad effetto a partire dall'... 'Ineccepibile il lavoro della polizia urbana,dal comandante Antonino Scaffidi, quello dei ...... hanno preso di mira Marco Baruffaldi, 26enne di Castelfranco affetto dalla sindrome di Down, conosciuto per la sua partecipazione a "Tu si que vales", con un insulto spregevole giunto via. A ...

Diretta social con gli artisti sui loro account ufficiali durante il Power hits e il Future hits Radio Zeta

LA GRANDE NOVITÀ DI QUEST’ANNO SONO LE DIRETTE SOCIAL IN ESCLUSIVA CON GLI ARTISTI DALL’ARENA DI VERONA UNO SGUARDO PRIVILEGIATO ALLE PROVE E AL DIETRO LE QUINTE DEI DUE SHOW ...Le tre Mini Macchine di Santa Rosa saranno trasmesse in diretta sui canali social del Comune. Si comincia domani 26 agosto con la Mini Macchina del quartiere Pilastro, si proseguirà domenica 27 agosto ...